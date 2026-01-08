Мошенники обогатились на миллионы рублей за счет 68-летнего краснодарца
В Краснодаре 68-летний местный житель стал жертвой телефонных мошенников и потерял крупную сумму. Об этом сообщили в городском УМВД.
Сначала пенсионеру позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы доставки, и под предлогом получения посылки попросил продиктовать код из СМС. Вскоре мужчине пришло уведомление о якобы взломе его аккаунта на «Госуслугах».
Далее с ним связался лжесотрудник правоохранительных органов, который «подтвердил» утечку данных и стал запугивать возможными последствиями. Затем в разговор вступил якобы представитель Центробанка: он убедил краснодарца, что для «защиты» средств нужно срочно «задекларировать» наличные, передав их курьеру.
Поверив в легенду, мужчина отдал прибывшему курьеру все сбережения — 2,1 млн рублей. После передачи денег связь с «специалистами» оборвалась, и вскоре пенсионер понял, что его обманули, после чего обратился в полицию.
