Мошенники обогатились на миллионы рублей за счет 68-летнего краснодарца

08 января 2026, 18:05

68-летний пенсионер отдал мошенникам более 2 млн руб в Краснодаре

Фото: istockphoto/nevodka

В Краснодаре 68-летний местный житель стал жертвой телефонных мошенников и потерял крупную сумму. Об этом сообщили в городском УМВД.