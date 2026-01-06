Петербурженка лишилась почти 78 млн, ответив на звонок бывшего начальника
Жительница Санкт-Петербурга перевела на счета аферистов около 78 млн рублей. Об этом сообщает 47news.
4 января 2023 года 63-летняя жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с жалобой на мошенничество. По словам пенсионерки, в декабре ей начали звонить от имени бывшего начальника. Собеседник сообщил, что вскоре ей позвонят представители ФСБ.
Под предлогом обеспечения безопасности ее сбережений, «сотрудники спецслужб» убедили россиянку, имеющую многолетний опыт работы в финансовой сфере, перевести на указанные ими счета почти 78 миллионов рублей, что эквивалентно более чем 997 тысячам долларов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве. В настоящее время проводится расследование.
