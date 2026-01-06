Петербурженка лишилась почти 78 млн, ответив на звонок бывшего начальника

06 января 2026, 14:43

Пенсионерка из Петербурга отдала 78 млн рублей лжесотрудникам ФСБ

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Жительница Санкт-Петербурга перевела на счета аферистов около 78 млн рублей. Об этом сообщает 47news.