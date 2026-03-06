Мошенники отправили петербуржца в Кемерово распиливать чужой сейф с миллионами
В Кемерово приехал 21-летний житель Петербурга и похитил из чужого дома сейф с миллионом рублей. Как сообщает ГУ МВД России по Кузбассу, действовал он по инструкции мошенников.
Аферисты позвонили 16-летней девушке, представились сотрудниками финмониторинга и заявили, будто от её имени оформили доверенность на террориста. Они потребовали фото жилья и, увидев на снимке сейф, приказали «декларировать накопления».
Испуганная школьница назвала адрес, рассказала, когда родителей не будет дома, и оставила ключ под ковриком. Мошенники убедили петербуржца, что от его имени на Госуслугах оформили доверенность, и тот прилетел в Кемерово «помочь обезвредить преступников».
Он забрал ключ, вскрыл сейф болгаркой и похитил миллион, который позже передал сообщнику в Москве. Полицейские задержали подозреваемого в Петербурге и доставили в Кемерово. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
