Мошенники отправили петербуржца в Кемерово распиливать чужой сейф с миллионами

06 марта 2026, 15:23

В Кемерове петербуржец по указанию мошенников распилил чужой сейф и украл деньги

Фото: Istock/BrianAJackson

В Кемерово приехал 21-летний житель Петербурга и похитил из чужого дома сейф с миллионом рублей. Как сообщает ГУ МВД России по Кузбассу, действовал он по инструкции мошенников.