Россиянка избивала детей и заставила десятилетнего сына украсть 800 тысяч рублей
В Евпатории суд вынес приговор 36-летней местной жительнице за истязание собственных детей и вовлечение сына в кражу. Подробности приводит региональная прокуратура.
По информации следствия, мать четверых детей (12, 11, 8 и трёх лет) на протяжении 2024–2025 годов систематически избивала их и оставляла малолетних без присмотра. В августе 2025 года гражданка приказала своему десятилетнему сыну украсть деньги у бывшего сожителя.
Мальчик выполнил требование матери и похитил около 800 тысяч рублей. Кроме того, осужденная из-за личной неприязни нанесла побои соседу. Суд назначил женщине наказание в виде пяти лет и трёх месяцев лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.
