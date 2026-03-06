Россиянка избивала детей и заставила десятилетнего сына украсть 800 тысяч рублей

06 марта 2026, 13:49

В Крыму осудили женщину за истязание детей и кражу с участием сына

Фото: Istock/simpson33

В Евпатории суд вынес приговор 36-летней местной жительнице за истязание собственных детей и вовлечение сына в кражу. Подробности приводит региональная прокуратура.