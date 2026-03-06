Достижения.рф

Россиянка избивала детей и заставила десятилетнего сына украсть 800 тысяч рублей

В Крыму осудили женщину за истязание детей и кражу с участием сына
Фото: Istock/simpson33

В Евпатории суд вынес приговор 36-летней местной жительнице за истязание собственных детей и вовлечение сына в кражу. Подробности приводит региональная прокуратура.



По информации следствия, мать четверых детей (12, 11, 8 и трёх лет) на протяжении 2024–2025 годов систематически избивала их и оставляла малолетних без присмотра. В августе 2025 года гражданка приказала своему десятилетнему сыну украсть деньги у бывшего сожителя.

Мальчик выполнил требование матери и похитил около 800 тысяч рублей. Кроме того, осужденная из-за личной неприязни нанесла побои соседу. Суд назначил женщине наказание в виде пяти лет и трёх месяцев лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.

Ранее в Свердловской области юношу из многодетной семьи раздели догола и забили до смерти.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0