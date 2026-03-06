В Астраханской области мальчик провалился под лёд и утонул на глазах у очевидцев
В Астраханской области школьник провалился под лёд и утонул. Как уточняет МЧС России по региону, трагедия произошла днём 6 марта на реке Ахтуба.
Сообщается, что двое детей гуляли по берегу без присмотра взрослых. Семилетний мальчик решил выйти на лёд, но покров не выдержал его вес — ребёнок мгновенно ушёл под воду. Его спутница сразу же побежала звать на помощь.
Прибежавшие взрослые попытались спасти мальчика, но не смогли этого сделать из-за крутого рельефа береговой зоны и сильного течения. На глазах у очевидцев школьника унесло потоком, и он утонул. Следственные органы проводят проверку, опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Северной Осетии мужчина спас ребёнка, провалившегося под лёд на озере.
