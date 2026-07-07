Мошенники начали подделывать сервисы оповещения о беспилотной опасности

07 июля 2026, 10:47

оригинал Фото: istockphoto.com/PUGUN SJ

Сайты, замаскированные под сервисы оповещения о беспилотной опасности, начали запускать мошенники. О том, как устроена схема обмана, жителям Московской области разъяснили специалисты регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





На странице сайта злоумышленники размещают фальшивые данные об атаке дронов и ближайших укрытиях. Для получения доступа к ним пользователя просят ввести шестизначный код. Как только человек делает это, на экране появляется информация, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан, и приводятся телефоны техподдержки.





«Мошенникам нужно, чтобы человек позвонил им сам. После этого его начинают запугивать причастностью к финансированию террористов, угрожать потерей всех сбережений и требовать провести с ними «поверочные операции». Задача мошенников — заставить собеседника поверить, что он общается с представителем власти, и убедить совершить действия, которые приведут к потере денег», — говорится в сообщении.