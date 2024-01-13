Мошенники пишут родственникам сотрудников сгоревшего склада Wildberries

Фото: istockphoto/fizkes
Родственников сотрудников сгоревшего в Санкт-Петербурге склада Wildberries атаковали мошенники.
РЕН-ТВ в своем Telegram-канале пишет, что родственники и близкие сотрудников не всегда могут до них дозвониться.
После того, как они пишут об этом в профильных группах и чатах, им пишет неизвестный, который предлагает за деньги приобрести у него список пострадавших и эвакуированных.
Ранее сообщалось, что коллеги ищут сотрудника Евгения, работающего на первой и второй башнях.
Shot пишет, что сотрудники распределительного центра в последний раз видели Евгения в курилке незадолго до пожара. Затем он потерялся во время стихийной эвакуации. На улице его пока так и не нашли.
Ранее некоторые сотрудники горящего склада Wildberries под Санкт-Петербургом утверждали, что их не выпускали без досмотра, чтобы они не вынесли товары со склада.
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После того, как они пишут об этом в профильных группах и чатах, им пишет неизвестный, который предлагает за деньги приобрести у него список пострадавших и эвакуированных.
«За небольшую плату могу сказать, сколько и кто пострадал», —сказано в одном из таких сообщений.Мошенники перед этим уточняют фамилию сотрудника, которым интересуются. После этого говорят, что такая фамилия есть в списке, который размещен на некоем сайте. Потом просят перевести посильную сумму на банковский счет.
Ранее сообщалось, что коллеги ищут сотрудника Евгения, работающего на первой и второй башнях.
Shot пишет, что сотрудники распределительного центра в последний раз видели Евгения в курилке незадолго до пожара. Затем он потерялся во время стихийной эвакуации. На улице его пока так и не нашли.
Ранее некоторые сотрудники горящего склада Wildberries под Санкт-Петербургом утверждали, что их не выпускали без досмотра, чтобы они не вынесли товары со склада.
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Мария Фирсова