В Петербурге мужчина стрелял по женщине, пытавшейся покормить бездомных собак

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В Санкт-Петербурге мужчина начал стрелять по женщине, которая пыталась покормить бездомных собак.
«Фонтанка» пишет, что случай произошёл 12 января рядом с железнодорожным мостом, который располагается в 50 метрах от Петрозаводского шоссе.
Женщина хотела покормить бездомных собак, но из строения, которое находилось неподалеку, вышел мужчина и начал стрелять по женщине.
Нападавшим оказался 66-летний уроженец Дагестана. Он доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина повздорил с женщиной, которая в свободное время приходила кормить бездомных собак, а мужчина считал собак своими.
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Мария Фирсова