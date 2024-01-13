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В Петербурге мужчина стрелял по женщине, пытавшейся покормить бездомных собак

13 января 2024, 14:06
Фото: istockphoto/toxawww

Фото: istockphoto/toxawww

В Санкт-Петербурге мужчина начал стрелять по женщине, которая пыталась покормить бездомных собак.
«Фонтанка» пишет, что случай произошёл 12 января рядом с железнодорожным мостом, который располагается в 50 метрах от Петрозаводского шоссе.

Женщина хотела покормить бездомных собак, но из строения, которое находилось неподалеку, вышел мужчина и начал стрелять по женщине.


Нападавшим оказался 66-летний уроженец Дагестана. Он доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина повздорил с женщиной, которая в свободное время приходила кормить бездомных собак, а мужчина считал собак своими.

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#происшествие
#стрельба
#собаки
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В Башкирии мальчик сорвался с лестницы в школе и попал в реанимацию
13 января 2024, 14:55

Фото: istockphoto/Jurkos

В Башкирии мальчик сорвался с лестницы в школе и оказался в реанимацию в тяжелом состоянии.
Ufanovosti.ru пишет, что ЧП случилось 12 января в городе Туймазы. Ученик 5 класса потерял сознание и упал с лестницы на втором этаже школы.

11-летнего школьника экстренно госпитализировали в реанимацию. У него диагностирован ушиб головного мозга и перелом теменной области.

В причинах и обстоятельствах ЧП разбираются следователи.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте в Челябинской области подъемник едва не убил маленького мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Отмечается, что механизм фуникулёра затянул шарф и руку мальчика. Его практически задушило.

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#школа
#дети
#происшествие
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Момент удушения ребенка на горнолыжном курорте в Челябинской области попал на видео
13 января 2024, 14:26

Фото: iStock/zefart

Момент несчастного случая на горнолыжном курорте в Челябинской области, где мальчика задушило шарфом на подъемнике, попал на видео. Видео приводит телеграм-канал «112».
ЧС произошла на горнолыжном курорте «Солнечная долина», который располагается около Миасса.



Напомним, механизм фуникулёра затянул шарф и руку мальчика. Его практически задушило.

Медики смогли реанимировать ребенка и запустить работу сердца. Однако сейчас он находится без сознания.

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#чс
#медики
#мальчик
#горные лыжи
#курорт
#травма
#госпитализация
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Мошенники пишут родственникам сотрудников сгоревшего склада Wildberries
13 января 2024, 14:22

Фото: istockphoto/fizkes

Родственников сотрудников сгоревшего в Санкт-Петербурге склада Wildberries атаковали мошенники.
РЕН-ТВ в своем Telegram-канале пишет, что родственники и близкие сотрудников не всегда могут до них дозвониться.
После того, как они пишут об этом в профильных группах и чатах, им пишет неизвестный, который предлагает за деньги приобрести у него список пострадавших и эвакуированных.

«За небольшую плату могу сказать, сколько и кто пострадал», —сказано в одном из таких сообщений.
Мошенники перед этим уточняют фамилию сотрудника, которым интересуются. После этого говорят, что такая фамилия есть в списке, который размещен на некоем сайте. Потом просят перевести посильную сумму на банковский счет.

Ранее сообщалось, что коллеги ищут сотрудника Евгения, работающего на первой и второй башнях.

Shot пишет, что сотрудники распределительного центра в последний раз видели Евгения в курилке незадолго до пожара. Затем он потерялся во время стихийной эвакуации. На улице его пока так и не нашли.

Ранее некоторые сотрудники горящего склада Wildberries под Санкт-Петербургом утверждали, что их не выпускали без досмотра, чтобы они не вынесли товары со склада.


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#новости
#общество
#сотрудники
#семья
#мошенники
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На горнолыжном курорте в Челябинской области подъемник едва не убил ребёнка
13 января 2024, 14:14

Фото: iStock/Remedios

На горнолыжном курорте в Челябинской области подъемник едва не убил маленького мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Отмечается, что механизм фуникулёра затянул шарф и руку мальчика. Его практически задушило.

Согласно информации источника, врачи смогли реанимировать ребенка и запустить его сердце. На данный момент мальчик находится без сознания. Медики борются за его жизнь.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что американка выдумала рак и другие заболевания у 7-летней дочери, чтобы получить пожертвования. Обман удалось раскрыть в январе. Школьная медсестра обнаружила, что девочка видит правым глазом.

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#уголовное сердце
#жизнь
#данные
#медики
#мальчик
#курорт
#горные лыжи
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Россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши, отправили в СИЗО
Суд отправил в СИЗО россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши
13 января 2024, 13:18

Фото: iStock/BrianAJackson

Ленинский районный суд Пензы заключил под стражу сотрудника режимного предприятия Пензенской области, который уличен в связях со спецслужбами Польши. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что под стражей заключенный пробудет до 10 марта. Информация о задержании преступника появилась в пятницу, 12 января.

Как сообщает ФСБ, злоумышленник работал на особо режимном предприятии в Пензенской области и передавал данные о работе объекта польским спецслужбам. При этом в польском МИД опровергли связь россиянина со страной.

Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждало, что из-за «активности авиации РФ» военные самолеты Польши и стран-союзниц были подняты в небо.

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#самолёты
#военные
#фсб
#мид
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#информация
#рф
#польша
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В Шушарах один человек пропал без вести во время пожара на складе Wildberries
13 января 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Igor Vershinsky

Коллеги ищут сотрудника Евгения, работающего на первой и второй башнях.
Shot пишет, что сотрудники распределительного центра в последний раз видели Евгения в курилке незадолго до пожара. Затем он потерялся во время стихийной эвакуации. На улице его пока так и не нашли.

Ранее некоторые сотрудники горящего склада Wildberries под Санкт-Петербургом утверждали, что их не выпускали без досмотра, чтобы они не вынесли товары со склада.

Baza пишет, что, по словам некоторых сотрудников, несмотря на панику, сигнализацию и огромную толпу на выходе, охранник не стал останавливать досмотр работников. Когда пожар захватил ещё несколько этажей, люди стали игнорировать охранника и пробирались к выходу мимо него.

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#пожар
#санкт-петербург
#новости
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Сотрудники горящего склада утверждают, что их не выпускали без досмотра
13 января 2024, 12:01

Фото: istockphoto/Phonix_a

Некоторые сотрудники горящего склада Wildberries под Санкт-Петербургом утверждают, что их не выпускали без досмотра, чтобы они не вынесли товары со склада.
Baza пишет, что, по словам некоторых сотрудников, несмотря на панику, сигнализацию и огромную толпу на выходе, охранник не стал останавливать досмотр работников.

Когда пожар захватил ещё несколько этажей, люди стали игнорировать охранника и пробирались к выходу мимо него.

Огонь охватил 70 000 квадратных метров. Возгорание локализовали.

В пожаре пострадали минимум двое: женщина и мужчина. Они самостоятельно добрались до больницы.

Источник на страховом рынке сообщил РИА Новости, что ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 миллиардов рублей. По словам страховщика, данная сумма сопоставима с суммой денежных выплат Ozon после пожара в августе 2022 года. По словам источника, также необходимо оценить, были ли жертвы среди людей, «застрахованы ли риски ответственности именно с этой стороны или нет».

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#пожар
#возгорание
#новости
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Названа предварительная причина пожара на складе Wildberries
Предварительной причиной пожара на складе Wildberries стала неисправность проводки
13 января 2024, 11:55

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Неисправность электропроводки стала предварительной причиной пожара на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Отмечается, что огонь успел подойти к стоянке грузовиков дальнобойщиков, расположенной рядом с горящим складом. Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание на площади примерно в 70 тысяч кв м.

Ранее источник на страховом рынке сообщил РИА Новости, что ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить десять-одиннадцать миллиардов рублей.

Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидировали 83 спасателя и 20 единиц техники. Склад сгорел почти полностью.

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#склад
#возгорание
#сотрудники
#ущерб
#деньги
#пожар
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На Сахалине мужчина с приятелем избил и похитил бывшую возлюбленную
13 января 2024, 11:37

Фото: istockphoto/Sergei-Q

В Томари двое мужчин спланировали похищение женщины, избили её, а потом вывезли в Красногорск.
СУ СК РФ по Сахалинской области сообщает, что на Сахалине возбуждено уголовное дело по факту похищения человека.

В городе Томари избили и похитили в соседний город 45-летнюю женщину.

Следствие считает, что инициатором похищения является 39-летний мужчина. Он увидел в одном из магазинов свою бывшую и договорился с 42-летнем приятелем похитить её.

Женщину избили, посадили в машину и отвезли в Красногорск. Похитители остановили автомобиль рядом с продуктовым магазином.

Крики о помощи услышали очевидцы. Они и помогли женщине сбежать.

Обвиняемые задержаны.

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#происшествие
#похищение
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