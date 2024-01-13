Сотрудники горящего склада утверждают, что их не выпускали без досмотра

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Некоторые сотрудники горящего склада Wildberries под Санкт-Петербургом утверждают, что их не выпускали без досмотра, чтобы они не вынесли товары со склада.
Baza пишет, что, по словам некоторых сотрудников, несмотря на панику, сигнализацию и огромную толпу на выходе, охранник не стал останавливать досмотр работников.
Когда пожар захватил ещё несколько этажей, люди стали игнорировать охранника и пробирались к выходу мимо него.
Огонь охватил 70 000 квадратных метров. Возгорание локализовали.
В пожаре пострадали минимум двое: женщина и мужчина. Они самостоятельно добрались до больницы.
Источник на страховом рынке сообщил РИА Новости, что ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 миллиардов рублей. По словам страховщика, данная сумма сопоставима с суммой денежных выплат Ozon после пожара в августе 2022 года. По словам источника, также необходимо оценить, были ли жертвы среди людей, «застрахованы ли риски ответственности именно с этой стороны или нет».
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Сотрудник склада Wildberries в Шушарах рассказал об обстановке во время пожара
Когда пожар захватил ещё несколько этажей, люди стали игнорировать охранника и пробирались к выходу мимо него.
В пожаре пострадали минимум двое: женщина и мужчина. Они самостоятельно добрались до больницы.
Источник на страховом рынке сообщил РИА Новости, что ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 миллиардов рублей. По словам страховщика, данная сумма сопоставима с суммой денежных выплат Ozon после пожара в августе 2022 года. По словам источника, также необходимо оценить, были ли жертвы среди людей, «застрахованы ли риски ответственности именно с этой стороны или нет».
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Мария Фирсова