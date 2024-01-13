В Шушарах один человек пропал без вести во время пожара на складе Wildberries

Фото: istockphoto/Igor Vershinsky
Коллеги ищут сотрудника Евгения, работающего на первой и второй башнях.
Shot пишет, что сотрудники распределительного центра в последний раз видели Евгения в курилке незадолго до пожара. Затем он потерялся во время стихийной эвакуации. На улице его пока так и не нашли.
Ранее некоторые сотрудники горящего склада Wildberries под Санкт-Петербургом утверждали, что их не выпускали без досмотра, чтобы они не вынесли товары со склада.
Baza пишет, что, по словам некоторых сотрудников, несмотря на панику, сигнализацию и огромную толпу на выходе, охранник не стал останавливать досмотр работников. Когда пожар захватил ещё несколько этажей, люди стали игнорировать охранника и пробирались к выходу мимо него.
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Ранее некоторые сотрудники горящего склада Wildberries под Санкт-Петербургом утверждали, что их не выпускали без досмотра, чтобы они не вынесли товары со склада.
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Мария Фирсова