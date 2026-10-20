Мошенники пытались завладеть золотом камчатского предпринимателя

20 октября 2026, 04:49

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

На Камчатке силовики раскрыли схему крупного мошенничества. Злоумышленники пытались присвоить почти два килограмма золота, которое по их указанию приобрёл обманутый бизнесмен, сообщили в региональном управлении прокуратуры.