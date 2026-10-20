Мошенники пытались завладеть золотом камчатского предпринимателя
На Камчатке силовики раскрыли схему крупного мошенничества. Злоумышленники пытались присвоить почти два килограмма золота, которое по их указанию приобрёл обманутый бизнесмен, сообщили в региональном управлении прокуратуры.
Как установило следствие, аферисты ввели предпринимателя в заблуждение, представившись сотрудниками силовых структур. Под видом помощи в поимке преступников они вынудили мужчину конвертировать 20 млн рублей в золотые слитки.
Подозрения возникли у сотрудников банка, которые заметили подозрительные операции и оперативно уведомили правоохранительные органы. В результате на встрече бизнесмена с курьером мошенников появились сотрудники ФСБ и полиции.
Доставщика задержали, а похищенное золото изъяли. В настоящее время ведётся расследование уголовного дела.
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