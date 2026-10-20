В Ингушетии в ДТП пострадали пять человек
В селе Плиево Назрановского района Ингушетии столкнулись автомобили Lada Priora и ВАЗ. В результате аварии травмы получили пять человек, среди них — один несовершеннолетний, информирует ГУ МЧС России по республике.
По данным ведомства, сигнал о дорожно‑транспортном происшествии поступил 19 октября в 22:03 мск. Для ликвидации последствий на место выехал поисково‑спасательный отряд «Эрзи»: в операции участвовали восемь сотрудников МЧС и четыре единицы техники.
Пострадавших доставили в приёмные отделения Ингушской республиканской клинической больницы (ИРКБ) и Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ). Часть людей привезли на скорой помощи, остальных — на попутном транспорте. Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии.
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