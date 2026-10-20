В США учительница ограбила мужчину в отеле-казино после секса
35‑летнюю Аманду Крафтс, преподавателя информатики в средней школе Мидл‑Тауншипа, обвинили в ограблении. Об этом информирует издание BreakingAC.
Инцидент случился 9 октября в отеле‑казино Harrah’s Atlantic City. По данным полиции, Крафтс и её сообщница Вида Энгель познакомились с мужчиной в баре, обменялись с ним номерами телефонов, а затем пригласили его в гостиничный номер.
По заявлению потерпевшего, в номере женщины раздели его и привязали к кровати. Далее, по словам мужчины, Энгель вступила с ним в интимную связь, после чего произнесла фразу: «Вот что ты получаешь за 1250 долларов (104 тысячи рублей)». Затем Крафтс удерживала его, пока другая женщина разблокировала телефон жертвы с помощью функции распознавания лица и перевела указанную сумму на свой счёт. Пострадавший подчёркивает, что все действия совершались без его согласия.
На суде Аманда Крафтс пыталась объяснить свою непричастность, делая акцент на своей профессии и отсутствии криминального прошлого. Руководство школы подтвердило, что их сотрудницу задержали. Сейчас обе преступницы проходят по делу о краже и сговоре с целью ограбления.
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