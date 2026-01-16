Наркоман-педофил надругался над девятилетней дочерью в российском регионе
33-летнего жителя Ясногорска Тульской области обвинили в надругательстве над своей девятилетней дочерью. Об этом сообщает Tulapressa.ru.
Инцидент произошел в семье, в которой мать девочки лишили родительских прав. Предварительно, страдающий наркозависимостью отец надругался над ребенком.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК: «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Подозреваемого задержали. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
