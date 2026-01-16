Наркоман-педофил надругался над девятилетней дочерью в российском регионе

16 января 2026, 12:22

В Ясногорске отца-наркомана обвинили в надругательстве над девятилетней дочерью

Фото: iStock/juriskraulis

33-летнего жителя Ясногорска Тульской области обвинили в надругательстве над своей девятилетней дочерью. Об этом сообщает Tulapressa.ru.