В Калуге пенсионеров из интернета кормили колбасой с таблетками для животных
В Калуге пенсионеров из дома-интерната кормили колбасой с антипаразитарным препаратом, который предназначен для животных. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».
По его информации, опасное вещество обнаружили в докторской колбасе производства «МПК „Атяшевский“», которая поставлялась в дом престарелых на улице Маяковского. В ходе проверки специалисты выявили нарушения требований технического регламента.
Компании-производителю объявили предостережение. Поставщика обязали усилить производственный контроль и изъять из оборота партию продукции с выявленными нарушениями.
Эксперты отмечают, что обнаруженный препарат может вызывать у человека дисбактериоз и аллергические реакции. Как утверждает «Shot», колбаса из этой партии на момент публикации все еще могла находиться в продаже в торговой сети «Лента».
Читайте также: