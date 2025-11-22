Мошенники похитили у москвички 33,5 миллиона рублей

22 ноября 2025, 18:10

Аферисты похитили у москвички 33,5 млн руб под предлогом оплаты за электричество

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Мошенники обманули жительницу Москвы и похитили у неё 33,5 миллиона рублей, воспользовавшись легендой о «проблемах с оплатой электроэнергии». Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.