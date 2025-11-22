Достижения.рф

Мошенники похитили у москвички 33,5 миллиона рублей

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Мошенники обманули жительницу Москвы и похитили у неё 33,5 миллиона рублей, воспользовавшись легендой о «проблемах с оплатой электроэнергии». Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.



Женщине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей ресурсоснабжающей организации, и предупредила о неком сбое. Аферистка попросила продиктовать «номер электронной очереди», который должен прийти в SMS.

Поверив звонящей, москвичка сообщила код, после чего на её телефон начали поступать сообщения с данными «сотрудника» и уведомлениями об оформлении доверенности на управление её имуществом. Затем жертва получила уведомление о взломе личного кабинета на портале госуслуг и номер, по которому ей предложили связаться.

По телефону неизвестная сообщила россиянке, что она якобы стала фигурантом дела о финансировании преступной деятельности, и чтобы избежать ответственности, должна оставаться на связи и «помогать» в блокировке банковских счетов. В итоге злоумышленники убедили женщину снять свои сбережения и передать их курьеру, якобы представляющему банк. Всего аферистам удалось завладеть 33,5 млн рублей.

