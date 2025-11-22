Россиянин умер на Бали после укуса змеи, который проигнорировал: месяц в коме обошелся семье погибшего в 10 млн рублей
Российский турист умер на Бали от укуса ядовитой змеи, на который не обратил внимания. Парень больше месяца провел в коме в местном госпитале, что обошлось его семье в 10 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
14 октября 32-летний Андрей из Тамбова почувствовал себя плохо, но не придал этому значения, решив, что просто заболел. 19 октября он уже не мог говорить, и, позвонив подруге, дышал в трубку. По пути в больницу его состояние ухудшилось: мужчина перестал узнавать близких и начал задыхаться. В госпитале он впал в кому.
Врачи диагностировали отравление метанолом, предположив, что причиной стал паленый алкоголь. Однако в крови не обнаружили следов спирта или наркотиков. Позже выяснилось, что интоксикация произошла из-за яда змеи, на руке Андрея был обнаружен след от укуса.
Пациент провел месяц на аппарате искусственной вентиляции легких. Российские медики и консульство не разрешили транспортировать Андрея в РФ из-за крайне тяжелого состояния. Минздрав и консульство продолжали поддерживать связь с семьей пострадавшего и давать рекомендации местным врачам. После месяца на аппаратах россиянин скончался.
Брат Андрея, который приехал на остров, столкнулся с огромным счетом за лечение — 10 миллионов рублей. Стоимость одного дня в больнице составляла 250-300 тысяч рублей, а транспортировка домой обошлась бы в 20 миллионов.
