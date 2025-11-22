Россиянин умер на Бали после укуса змеи, который проигнорировал: месяц в коме обошелся семье погибшего в 10 млн рублей

22 ноября 2025, 17:14

Mash: россиянин умер на Бали от укуса ядовитой змеи, на который не обратил внимания

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский турист умер на Бали от укуса ядовитой змеи, на который не обратил внимания. Парень больше месяца провел в коме в местном госпитале, что обошлось его семье в 10 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.