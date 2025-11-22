Женщина три года обманывала моряка больным ребенком и присвоила 835 тыс. рублей — правда вскрылась в суде

22 ноября 2025, 17:54

Жительница Прикамья выманила 800 тыс. рублей у моряка, придумав совместную дочь

Фото: iStock/zoka74

В Прикамье осудят мошенницу, которая выдумала дочь и выманила у моряка почти миллион рублей на ее содержание. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.