Женщина три года обманывала моряка больным ребенком и присвоила 835 тыс. рублей — правда вскрылась в суде
В Прикамье осудят мошенницу, которая выдумала дочь и выманила у моряка почти миллион рублей на ее содержание. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
По информации ведомства, женщина на протяжении трёх лет обманывала своего возлюбленного. Она утверждала, что у них есть дочь, и выманила у моряка дальнего плавания 835 тысяч рублей на ее содержание и лечение. Однако на самом деле никакого ребёнка не существовало, и эти деньги аферистка потратила на собственные нужды.
Мужчина узнал об обмане, когда обратился в суд для установления отцовства. В ходе разбирательства выяснилось, что свидетельство о рождении их якобы дочери было скачано женщиной из интернета.
Читайте также: