Актриса из сериала «Единомышленники» Миллена Брандао умерла в возрасте 11 лет

Милена Брандао (Фото: Instagram* @millenamboficial)
11-летняя бразильская актриса Миллена Брандао, известная по сериалу «Единомышленники» (Sintonia), скончалась в больнице Сан-Паулу. Девочка пережила множественные остановки сердца, но точная причина смерти остается неизвестной. О ее гибели сообщает TMZ.
Карьера Миллены только набирала обороты: она дебютировала в бразильском сериале «Единомышленники», вышедшем в 2019 году. Первые симптомы недомогания появились две недели назад — головные боли, сонливость, потеря аппетита и дискомфорт в ногах. Врач предположил лихорадку денге, но не стал торопиться с диагнозом.
Вскоре состояние девочки ухудшилось — она поняла, что не может идти. Юная актриса упала в обморок у себя дома. Мать Брандао уточнила, что это случилось ночью, и семья срочно обратилась за помощью. В больнице Миллена перенесла не менее 12 остановок сердца (от 2 до 3 инцидентов в день), иногда требовались дефибриллятор и массаж сердца. К сожалению, спасти Миллену не удалось, и после очередной борьбы за ее жизнь врачи констатировали смерть мозга. Это случилось в пятницу, 2 мая.
Мать Брандао подтвердила новость о гибели дочери 3 мая в социальных сетях.
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Милена Брандао (Фото: кадр видео Instagram* @millenamboficial)
Вскоре состояние девочки ухудшилось — она поняла, что не может идти. Юная актриса упала в обморок у себя дома. Мать Брандао уточнила, что это случилось ночью, и семья срочно обратилась за помощью. В больнице Миллена перенесла не менее 12 остановок сердца (от 2 до 3 инцидентов в день), иногда требовались дефибриллятор и массаж сердца. К сожалению, спасти Миллену не удалось, и после очередной борьбы за ее жизнь врачи констатировали смерть мозга. Это случилось в пятницу, 2 мая.
Мать Брандао подтвердила новость о гибели дочери 3 мая в социальных сетях.
«2 мая мы потеряли нашу маленькую девочку, но я уверена, что она в объятиях нашего Всемогущего отца. Я никогда не забуду твою радость, которая была заразительна для всех вокруг. Я буду любить тебя вечно, и ты всегда будешь в моем сердце», — написала она.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева