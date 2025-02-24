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SHOT: российская журналистка пропала в Таиланде

Фото: istockphoto/ArtRachen01

Фото: istockphoto/ArtRachen01

Пропавшая в Таиланде журналистка из России не выходит на связь уже неделю. Как пишет Telegram-канал SHOT, Анна из Ноябрьска в одиночку полетела отмечать свой день рождения в Паттайю. В отеле, где была россиянка, рассказали, что она выселилась, но в аэропорт так и не отправилась.
По словам очевидцев, журналистку якобы видели в Бангкоке. Они отметили, что девушку обокрали, и она была пьяна, поэтому не попала на борт.

У Анны есть 12-летняя дочка, родственники занимаются поисками матери. Девушка работала корреспондентом на одном из телеканалов Ноябрьска.

Ранее стало известно, кого задержали сотрудники Росгвардии на юге Москвы.

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#новости
#розыск
Росгвардейцы задержали рецидивиста за попытку угона автомобиля в Москве
24 февраля 2025, 11:57

Фото: istockphoto/ArtRachen01

Сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, подозреваемого в попытке угона автомобиля на юге Москвы. Силовики предоставили оперативные кадры.
На них подозреваемый, отвечая на вопрос о причине своего задержания, говорит, что у него было шесть угонов. При этом молодой человек уточнил, что текущий эпизод, при котором его задержали, не преследовал цели хищения.

Перед задержанием подозреваемого, сотрудники получили сигнал об угоне на Кавказском бульваре. Машину нашли поблизости от места происшествия, а также злоумышленника, производившего с авто манипуляции.

«Заметив приближающихся сотрудников Росгвардии, злоумышленник попытался скрыться, однако был оперативно задержан совместными усилиями росгвардейцев и прибывших на место происшествия полицейских», — добавили в ведомстве.
Сейчас правоохранители разбираются в деталях произошедшего.

Ранее сообщалось о взрыве рядом с генконсульством РФ во Франции.

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#мир
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Взрыв произошел рядом с генконсульством России в Марселе
24 февраля 2025, 11:25

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрыв рядом с российским генконсульством произошел в Марселе, сообщает BFMTV.
Уточняется, что все случилось приблизительно в восемь утра по местному времени (10:00 по Москве). На месте находятся примерно 30 спасателей.

По данным корреспондента издания Valeurs Actuelles, вероятно, в сад генконсульства злоумышленники бросили два коктейля Молотова. Недалеко от места происшествия обнаружили угнанную машину. Предварительно, пока можно говорить только про материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что во время пожара в частном доме в Омской области погибли двое детей, а также двое подростков. Как уточнили спасатели, все случилось в населенном пункте Ильичевка.

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#мир
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Женщина умерла во время концерта Елены Ваенги в Твери
24 февраля 2025, 10:31

Фото: iStock/Artem_Furman

Женщина скончалась во время концерта Елены Ваенги в Твери. По словам очевидцев, в зале во время выступления было сильно душно, а организаторы якобы даже не принесли аптечку, чтобы спасти поклонницу певицы, передает Telegram-канал SHOT.
71-летняя Тамара пришла на концерт в ДК «Пролетарка» со своей подругой. Прямо во время концерта женщинам стало плохо. Согласно информации канала, Тамара умерла около 21:00, а ее подругу сумели спасти.

Уточняется, что многие зрители в зале жаловались на духоту в ДК. Сразу после инцидента Ваенга остановила концерт. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

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#гибель
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Знакомая погибшей на Шри-Ланке россиянки назвала ее гибель злой шуткой судьбы
24 февраля 2025, 09:08

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Гибель на Шри-Ланке 53-летней туристки из Саратова Ольги Перминовой стала злой шуткой судьбы. Об этом заявила РИА Новости ее знакомая Натали Павлова.
Напомним, туристка из России погибла на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать селфи. Соответствующую информацию подтвердил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Коломбо Герман Федоров.

По словам Павловой, погибшая всегда была предусмотрительна. Она подчеркнула, что известие о гибели Перминовой ее шокировало. Другая знакомая погибшей российской туристки сообщила, что та несколько лет назад потеряла супруга.

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#поезда
#шри-ланка
#смерть
#россияне
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В США сбежавшие из клетки свиньи загрызли мужчину
Calhoun Journal: В США сбежавшие из клетки свиньи загрызли мужчину
24 февраля 2025, 08:39

Фото: iStock/Somrerk Kosolwitthayanant

В американском городе Пидмонт голодные свиньи загрызли мужчину. Об этом сообщает Calhoun Journal.
О трагическом случае правоохранители узнали от прохожих. Останки мужчины лежали под машиной. Погибшего идентифицировали как 51-летнего Стивена Кайла Саттерфилда.

По предварительным данным, Саттерфилда растерзали его же свиньи, которые сбежали из клетки и напали на хозяина. Полицейские предполагают, что он пытался спрятаться от них под автомобилем, однако выжить ему не удалось.

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#смерть
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