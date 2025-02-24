SHOT: российская журналистка пропала в Таиланде

Фото: istockphoto/ArtRachen01
Пропавшая в Таиланде журналистка из России не выходит на связь уже неделю. Как пишет Telegram-канал SHOT, Анна из Ноябрьска в одиночку полетела отмечать свой день рождения в Паттайю. В отеле, где была россиянка, рассказали, что она выселилась, но в аэропорт так и не отправилась.
По словам очевидцев, журналистку якобы видели в Бангкоке. Они отметили, что девушку обокрали, и она была пьяна, поэтому не попала на борт.
У Анны есть 12-летняя дочка, родственники занимаются поисками матери. Девушка работала корреспондентом на одном из телеканалов Ноябрьска.
Ранее стало известно, кого задержали сотрудники Росгвардии на юге Москвы.
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У Анны есть 12-летняя дочка, родственники занимаются поисками матери. Девушка работала корреспондентом на одном из телеканалов Ноябрьска.
Ранее стало известно, кого задержали сотрудники Росгвардии на юге Москвы.
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Никита Кротов