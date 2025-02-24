В Дагестане расследуют дело о мошенничестве с маткапиталом на 277 млн руб

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Уголовное дело по статье о мошенничестве расследует прокуратура Республики Дагестан по факту хищения маткапитала в 277 миллионов рублей. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Сведения об оформлении займов для приобретения жилья были представлены в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Дагестан, которым кредитному потребительскому кооперативу перечислены средства материнского (семейного) капитала на общую сумму более 277 миллионов рублей. В результате средства материнского капитала были похищены…» — пояснили в прокуратуре.Перед этим сообщалось о задержании пособницы телефонных мошенников полицейскими Подмосковья. Уточнялось, что аферисты выманили у своей жертвы 650 тысяч рублей.
Сейчас следователи разбираются в деталях произошедшего.
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Никита Кротов