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В Дагестане расследуют дело о мошенничестве с маткапиталом на 277 млн руб

Фото: istockphoto/Akintevs

Фото: istockphoto/Akintevs

Уголовное дело по статье о мошенничестве расследует прокуратура Республики Дагестан по факту хищения маткапитала в 277 миллионов рублей. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Сведения об оформлении займов для приобретения жилья были представлены в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Дагестан, которым кредитному потребительскому кооперативу перечислены средства материнского (семейного) капитала на общую сумму более 277 миллионов рублей. В результате средства материнского капитала были похищены…» — пояснили в прокуратуре.
Перед этим сообщалось о задержании пособницы телефонных мошенников полицейскими Подмосковья. Уточнялось, что аферисты выманили у своей жертвы 650 тысяч рублей.

Сейчас следователи разбираются в деталях произошедшего.

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#маткапитал
#прокуратура
Жители Кемерова жалуются на агрессивных бездомных собак, нападающих на людей
24 февраля 2025, 18:49

Фото: iStock/Osobystist

Жители Кемерова в соцсетях жалуются на бездомных собак, обитающих у ресторана «Арарат» на правом берегу Томи.
Так, одна женщина опубликовала снимок забинтованной мужской руки, и пожаловалась, что на парковке у ресторана «Арарат» ее родственника укусила собака. По ее словам, собак прикармливают, однако в заведении эту информацию опровергли.

«У нас сотрудники в тот день ходили на перекуры, и никаких собак на территории не видели. Потом уже на парковке были люди и спрашивали, нет ли у нас животных. Наверное, этот тот случай. При этом с жалобами на укус животного никто не обращался», — пояснил сотрудник ресторана в беседе с «Сiбдепо».

Там добавили, что бродячих собак не кормят. Животные могут приходить из частного сектора, расположенного радом.

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SHOT: российская журналистка пропала в Таиланде
24 февраля 2025, 16:22

Фото: istockphoto/ArtRachen01

Пропавшая в Таиланде журналистка из России не выходит на связь уже неделю. Как пишет Telegram-канал SHOT, Анна из Ноябрьска в одиночку полетела отмечать свой день рождения в Паттайю. В отеле, где была россиянка, рассказали, что она выселилась, но в аэропорт так и не отправилась.
По словам очевидцев, журналистку якобы видели в Бангкоке. Они отметили, что девушку обокрали, и она была пьяна, поэтому не попала на борт.

У Анны есть 12-летняя дочка, родственники занимаются поисками матери. Девушка работала корреспондентом на одном из телеканалов Ноябрьска.

Ранее стало известно, кого задержали сотрудники Росгвардии на юге Москвы.

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Росгвардейцы задержали рецидивиста за попытку угона автомобиля в Москве
24 февраля 2025, 11:57

Фото: istockphoto/ArtRachen01

Сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, подозреваемого в попытке угона автомобиля на юге Москвы. Силовики предоставили оперативные кадры.
На них подозреваемый, отвечая на вопрос о причине своего задержания, говорит, что у него было шесть угонов. При этом молодой человек уточнил, что текущий эпизод, при котором его задержали, не преследовал цели хищения.

Перед задержанием подозреваемого, сотрудники получили сигнал об угоне на Кавказском бульваре. Машину нашли поблизости от места происшествия, а также злоумышленника, производившего с авто манипуляции.

«Заметив приближающихся сотрудников Росгвардии, злоумышленник попытался скрыться, однако был оперативно задержан совместными усилиями росгвардейцев и прибывших на место происшествия полицейских», — добавили в ведомстве.
Сейчас правоохранители разбираются в деталях произошедшего.

Ранее сообщалось о взрыве рядом с генконсульством РФ во Франции.

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Взрыв произошел рядом с генконсульством России в Марселе
24 февраля 2025, 11:25

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрыв рядом с российским генконсульством произошел в Марселе, сообщает BFMTV.
Уточняется, что все случилось приблизительно в восемь утра по местному времени (10:00 по Москве). На месте находятся примерно 30 спасателей.

По данным корреспондента издания Valeurs Actuelles, вероятно, в сад генконсульства злоумышленники бросили два коктейля Молотова. Недалеко от места происшествия обнаружили угнанную машину. Предварительно, пока можно говорить только про материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что во время пожара в частном доме в Омской области погибли двое детей, а также двое подростков. Как уточнили спасатели, все случилось в населенном пункте Ильичевка.

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Женщина умерла во время концерта Елены Ваенги в Твери
24 февраля 2025, 10:31

Фото: iStock/Artem_Furman

Женщина скончалась во время концерта Елены Ваенги в Твери. По словам очевидцев, в зале во время выступления было сильно душно, а организаторы якобы даже не принесли аптечку, чтобы спасти поклонницу певицы, передает Telegram-канал SHOT.
71-летняя Тамара пришла на концерт в ДК «Пролетарка» со своей подругой. Прямо во время концерта женщинам стало плохо. Согласно информации канала, Тамара умерла около 21:00, а ее подругу сумели спасти.

Уточняется, что многие зрители в зале жаловались на духоту в ДК. Сразу после инцидента Ваенга остановила концерт. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

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