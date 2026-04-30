Мошенники хотели «помочь» российскому бизнесмену избавиться от лишних 40 млн руб

30 апреля 2026, 15:20

Мошенники решили похитить 40 млн руб у бизнесмена в Москве

Фото: медиасток.рф

В Москве задержали двоих мошенников, попытавшихся похитить у местного бизнесмена 40 миллионов рублей. Злоумышленники обещали коммерсанту помощь в получении разрешения на аренду городского культурно-развлекательного комплекса. Об этом РИА Новости сообщили в столичном главке Следственного комитета.





По данным ведомства, инцидент произошел еще в сентябре прошлого года. Двое знакомых предпринимателя предложили ему участие в коррупционной схеме. За крупную взятку они гарантировали содействие в оформлении аренды объекта, находящегося в собственности Москвы. Мошенники убеждали жертву в наличии у них связей в правительстве города и требовали за подкуп якобы нужного чиновника указанную сумму.



Однако бизнесмен обратился в правоохранительные органы. При оперативно-розыскных мероприятиях он передал аферистам в качестве предоплаты почти пять миллионов рублей. После получения денег обоих фигурантов задержали в ресторане.



В СК уточнили, что возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время двух подозреваемых арестовали, расследование продолжается.



