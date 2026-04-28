Звезду «Кухни» обманули мошенники
Актриса Ольга Кузьмина стала жертвой мошенников в сфере ремонта бытовой техники
Актриса театра и кино Ольга Кузьмина рассказала в своих социальных сетях о том, что стала жертвой мошенников. По словам девушки, всё произошло из‑за сломанной кофемашины.
17 апреля к артистке и её мужу приехал курьер и забрал сломанный бытовой прибор на диагностику. Через несколько дней мастер сообщает, что стоимость починки будет составлять 49 000 рублей. Супружеская пара отказалась от услуги, и им пообещали вернуть технику домой. Больше никто с ними не связывался.
«Прошло время, и мы решили уточнить, когда нам привезут кофемашину. Звоним по номеру один раз — говорят: „Вашего заказа нет“ — и сбрасывают. Звоним ещё раз — берёт другой человек, и опять то же самое. Звоним снова — опять другой человек — говорят, что с нами кто‑то свяжется. С очередной попытки заказ вдруг находится, но нам всё так же советуют „ждать звонка“», — описывает актриса дальнейшие события.
Когда актриса решила проверить отзывы на компанию, они были очень низкие, а в комментариях люди делились своими историями, где им нужно было либо выкладывать крупную сумму, либо вызывать полицию, либо прощаться со своей техникой.
Спустя время представитель связался с Ольгой и предложил сумму за починку меньше, чем она была изначально. Однако Кузьмину это не устроило, и она попросила отдать прибор обратно. Компания по ремонту техники не торопились его возвращать. И только когда звезда сериала «Кухня» пригрозила вызвать полицию, кофемашину вернули владельцам.