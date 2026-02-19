Врач из Приморья оказала экстренную медпомощь пассажирке на рейсе Москва – Владивосток
Женщине, которой стало плохо во время перелёта Москва – Владивосток, оказала экстренную помощь летевшая тем же рейсом врач из Приморья. Об этом пишет пресс-служба регионального минздрава.
Отмечается, что в какой-то момент самочувствие одной из пассажирок на борту самолета резко ухудшилось. У нее кружилась голова, и женщине было сложно даже назвать свои имя и возраст. Был необходим срочный профессиональный контроль.
«За два часа до посадки по громкой связи прозвучало объявление: на борту требуется врач – и (врач Владивостокской поликлиники) Софья Александровна без раздумий откликнулась», — говорится в материале.
Стая бездомных собак напала на подростка в Оренбуржье и искусала ему спину
Давление пассажирки, которой понадобилась помощь, упало до 90/50. Врач внимательно следила за ее состоянием в течение часа, проверяя показатели каждые двадцать минут. Она переместиила женщину в более проветриваемую часть салона для доступа к свежему воздуху и дала ей крепкий чай.
Позже выяснилось, что перед вылетом пассажирка приняла обезболивающее, а во время обеда выпила бокал вина — именно это спровоцировало резкое падение давления. Когда показатели женщины пришли в норму, ее сопроводили на старое место.