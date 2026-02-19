Врач из Приморья оказала экстренную медпомощь пассажирке на рейсе Москва – Владивосток

19 февраля 2026, 04:21

Фото: iStock/kunchainub

Женщине, которой стало плохо во время перелёта Москва – Владивосток, оказала экстренную помощь летевшая тем же рейсом врач из Приморья. Об этом пишет пресс-служба регионального минздрава.





Отмечается, что в какой-то момент самочувствие одной из пассажирок на борту самолета резко ухудшилось. У нее кружилась голова, и женщине было сложно даже назвать свои имя и возраст. Был необходим срочный профессиональный контроль.





«За два часа до посадки по громкой связи прозвучало объявление: на борту требуется врач – и (врач Владивостокской поликлиники) Софья Александровна без раздумий откликнулась», — говорится в материале.