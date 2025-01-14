Топ-менеджеры банка украли почти 1,5 млрд. рублей с помощью старинных монет

Видео: телеграм-канал Ирины Волк
Экс-глава совета директоров и бывшие члены правления одного из банков, возможно, похитили у россиян 1,4 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Пользуясь служебным положением, фигуранты в 2016 году заключили между банком и злоумышленником договор купли-продажи. По данным следствия, банкир продал учреждению принадлежавшую ему коллекцию старинных монет с использованием фиктивных документов. Стоимость сделки была завышена более чем в три раза», – отметила Волк.По её словам, злоумышленники задержаны, организатор преступной схемы находится в международном розыске.
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Лора Луганская