Мошенники рассылают приглашения на новогодние концерты

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В преддверии Новым года мошенники начали рассылать приглашения с розыгрышем бесплатных билетов на праздничные концерты. Этим поделился депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев с РИА Новости.
«Мошенники активизировались перед праздниками и придумали новогоднюю схему обмана. В Крыму россиянам массово рассылают сообщения с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты», — предупредил чиновник.
Как пояснил Кошелев, фиктивный розыгрыш билетов проводится в том числе и на Кремлевскую елку. Мошенники предлагают гражданам перейти по ссылке для составления заявки. Далее идет переброс на фишинговый сайт, где надо ввести персональные и платежные данные для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша. Подобная схема обмана появилась и в Самаре. Там жителям предлагают получить новогодние подарки.
Махинация уже привела к тому, что заведующая детским садом лишилась 70 тысяч рублей. Обманутая хотела приобрести подарки воспитанникам, после чего связалась с продавцом и перевела по его указанию предоплату. В итоге подарков заведующая не получила, а продавец перестал выходить на связь.
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