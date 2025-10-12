Мошенники развели десятки россиян на покупку фиктивных туров в Египет

12 октября 2025, 20:44

Мошенники продали россиянам фальшивые путевки в Египет на миллион рублей

Фото: istockphoto/Anton Aleksenko

Десятки туристов стали жертвами мошенников, которые продавали несуществующие туры в Египет. Об этом сообщает Telegram‑канал SHOT ПРОВЕРКА.