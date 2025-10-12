Мошенники развели десятки россиян на покупку фиктивных туров в Египет
Десятки туристов стали жертвами мошенников, которые продавали несуществующие туры в Египет. Об этом сообщает Telegram‑канал SHOT ПРОВЕРКА.
По словам пострадавших, менеджер от имени компании «Море‑Мания» предлагала приобрести тур, изначально оценивавшийся в 400 тыс. рублей, с большой скидкой. Женщина представлялась Юлией и оперативно общалась с «клиентами».
При оплате она попросила переводить деньги на два разных ИП, что насторожило покупателей. После перевода средств связь с «Юлией» внезапно прервалась: она перестала отвечать, а позже и вовсе отключила телефонный номер. В результате туристы остались без обещанных поездок и без денег.
Представители «Море‑Мании» заявили, что данная женщина действовала от их имени и занималась мошенничеством.
Ранее руководитель направления туров сервиса «Туту» в интервью «Газете.Ru» предупредил: перед бронированием стоит проверять отзывы об отеле и перевозчике на независимых площадках.
Он также порекомендовал с осторожностью относиться к рекламе с чрезмерно большими скидками и помнить о появлении поддельных сайтов, копирующих ресурсы известных компаний и агрегаторов, чтобы заманивать клиентов низкими ценами.
