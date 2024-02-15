Оперную диву Любовь Казарновскую мошенники развели почти на миллион рублей

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Российскую оперную певицу Любовь Казарновскую, известную так же по съёмкам в шоу на Первом канале «Точь-в-точь!», развели на деньги мошенники. По данным Telegram-канала «112», артистка потеряла почти миллион рублей.
Схема аферистов оказалась стандартной. Потерпевшей написали в Telegram от имени коллеги и сообщили, что средствами певицы завладели мошенники. Ей рекомендовали ожидать звонка от куратора Министерства культуры из ФСБ.
Позже действительно позвонил мужчина, который представился майором Орловым. Он поставил певицу в известность, что с её счёта мошенники сняли часть денег и собираются перевести их украинской террористической организации. Чтобы не пострадало доброе и честное имя артистки, нужно выполнить указания «Центробанка». Следом позвонил «сотрудник Центробанка», который велел снять деньги и распределить их по безопасным счетам.
Поддавшись на уловку мошенников, оперная певица так и сделала. Она не знала, что аккаунт коллеги, с которого начался диалог, взломан. Когда Любовь Казарновская заподозрила неладное, было уже поздно. Певица написала заявление в полицию. С пострадавшей провели профилактическую беседу.
Канал «112» отмечает, что всего полгода назад полицейские совершали поквартирный обход и каждому жильцу, в том числе и самой Казарновской, разъясняли схемы действия телефонных мошенников.
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Позже действительно позвонил мужчина, который представился майором Орловым. Он поставил певицу в известность, что с её счёта мошенники сняли часть денег и собираются перевести их украинской террористической организации. Чтобы не пострадало доброе и честное имя артистки, нужно выполнить указания «Центробанка». Следом позвонил «сотрудник Центробанка», который велел снять деньги и распределить их по безопасным счетам.
Канал «112» отмечает, что всего полгода назад полицейские совершали поквартирный обход и каждому жильцу, в том числе и самой Казарновской, разъясняли схемы действия телефонных мошенников.
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Сергей Калугин