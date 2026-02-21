Мошенники «развели» москвича более чем на 40 млн руб под видом экс-начальника

21 февраля 2026, 14:10

Москвич отдал мошенникам под видом экс-начальника более 41 млн руб

Фото: istockphoto/JuYochi

Мошенники похитили у 65-летнего москвича свыше 41 млн рублей, начав переписку в мессенджере от имени его бывшего руководителя, под предлогом «проверки» из‑за якобы утечки персональных данных. Об этом сообщила столичная прокуратура в официальном канале на платформе Max.