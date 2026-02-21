Мошенники «развели» москвича более чем на 40 млн руб под видом экс-начальника
Мошенники похитили у 65-летнего москвича свыше 41 млн рублей, начав переписку в мессенджере от имени его бывшего руководителя, под предлогом «проверки» из‑за якобы утечки персональных данных. Об этом сообщила столичная прокуратура в официальном канале на платформе Max.
После первого сообщения мужчина продолжил общение уже с аферистами, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и финансовой организации. Они убеждали его, что с его счетов якобы проводятся операции для финансирования противоправной деятельности, и, запугав уголовной ответственностью, предложили «решить вопрос» переводом всех накоплений в некий «резервный фонд».
В результате за шесть дней потерпевший снял в банках почти 38 млн рублей, обменял иностранную валюту еще примерно на три миллиона и перечислил все средства на указанные злоумышленниками счета. Кроме того, мошенники пытались убедить его получить деньги под залог квартиры, однако сделку не удалось быстро оформить из‑за необходимости оценки недвижимости, что фактически уберегло мужчину от еще больших потерь.
Общий ущерб превысил 41,8 млн рублей. В прокуратуре уточнили, что установление причастных к преступлению находится на контроле Черемушкинской межрайонной прокуратуры. Следователи напомнили, что любую подобную информацию нужно перепроверять — самостоятельно перезванивать в организацию, от имени которой якобы поступило сообщение или звонок.
