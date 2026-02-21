BMW порвало в смертельном ДТП в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону три человека погибли в результате ДТП. Автомобиль BMW врезался в опору ЛЭП. Об этом 21 февраля сообщили в МВД по региону.
Авария произошла на проспекте Королева. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, после чего машина столкнулась с опорой. В салоне находились пять человек — трое скончались на месте, еще двоих доставили в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось о массовом ДТП на севере Санкт‑Петербурга. В результате аварии пострадали четыре человека. По кадрам с места происшествия видно, что удар был сильным. На дороге лежат оторванные элементы кузова, заметно следы крови.
Одного водителя вытащили из деформированного автомобиля.
