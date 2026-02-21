BMW порвало в смертельном ДТП в Ростове-на-Дону

21 февраля 2026, 12:55

BMW врезалась в опору ЛЭП в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм/@gumvdro

В Ростове-на-Дону три человека погибли в результате ДТП. Автомобиль BMW врезался в опору ЛЭП. Об этом 21 февраля сообщили в МВД по региону.