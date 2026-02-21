«Таежные бани» горят на Волоколамском шоссе в Москве
На Волоколамском шоссе в Москве произошел пожар в комплексе «Таежные бани». Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности. Площадь возгорания составила 150 квадратов.
По информации ведомства, сигнал о пожаре поступил в 8:06 мск. На место выехали подразделения пожарно-спасательного гарнизона Москвы, включая расчет АСО №9 Пожарно-спасательного центра. В административном здании горели личные вещи и мебель на площади 150 квадратных метров. Пожар удалось локализовать к 8:48.
Ранее сообщалось о горении в жилом доме в Санкт-Петербурге, где пострадали пять человек. В городском управлении МЧС уточнили, что возгорание началось ночью 21 февраля в квартире на улице Фрунзе, распространилось на 65 квадратов, а комната, где находился очаг, выгорела полностью.
Всех пострадавших госпитализировали.
