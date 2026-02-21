«Таежные бани» горят на Волоколамском шоссе в Москве

21 февраля 2026, 12:42

Банный комплекс «Таежные бани» горит на площади 150 квадратных метров в Москве

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

На Волоколамском шоссе в Москве произошел пожар в комплексе «Таежные бани». Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности. Площадь возгорания составила 150 квадратов.