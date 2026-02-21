«Дураку понятно»: Отец избитого тренером мальчика в Казани заявил о лжи преподавателя
СК проведет проверку в отношении избившего мальчика тренера в Казани
В одном из детских садов Казани занятие в бассейне закончилось насилием над пятилетним мальчиком.
Как сообщил отец пострадавшего «Пятому каналу», инструктора, применившего жесткие «воспитательные» методы, уволили сразу после инцидента. При этом извинений от него семья так и не услышала.
«Он (тренер. — Прим. ред) мне даже после просмотра видео позвонил и сказал, что это была тренировка по погружению и вообще он спасал ребенка. Ну тут любому дураку понятно, кто видео смотрел, что он врет», — сказал собеседник журналистам.
На записи с камер наблюдения видно, как тренер ударяет ученика доской для плавания и несколько раз силой погружает его голову под воду. По словам отца, поводом для агрессии стало то, что мальчик слишком активно брызгался во время занятия. Родитель уточнил, что инструктор появлялся в детском саду только раз в неделю, а основную часть времени работает в других бассейнах Казани.
Историей заинтересовались полиция и Следственный комитет. Отца мальчика уже пригласили в отдел для дачи официальных показаний.