«Дураку понятно»: Отец избитого тренером мальчика в Казани заявил о лжи преподавателя

21 февраля 2026, 13:58

СК проведет проверку в отношении избившего мальчика тренера в Казани

Фото: медиасток.рф

В одном из детских садов Казани занятие в бассейне закончилось насилием над пятилетним мальчиком.





Как сообщил отец пострадавшего «Пятому каналу», инструктора, применившего жесткие «воспитательные» методы, уволили сразу после инцидента. При этом извинений от него семья так и не услышала.





«Он (тренер. — Прим. ред) мне даже после просмотра видео позвонил и сказал, что это была тренировка по погружению и вообще он спасал ребенка. Ну тут любому дураку понятно, кто видео смотрел, что он врет», — сказал собеседник журналистам.