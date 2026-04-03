Иран подтвердил попадание по штурмовику США A-10, упавшему в Персидском заливе

03 апреля 2026, 23:24

Иранская армия официально подтвердила, что сбила американский штурмовик A-10, который упал на юге страны. Эту информацию передает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.





Ранее американская газета New York Times со ссылкой на двух чиновников писала, что воздушное судно A-10 потерпело крушение недалеко от Ормузского пролива, при этом пилоту удалось спастись.





«Самолёт A-10 был подбит комплексами противовоздушной обороны армии и упал в водах Персидского залива», — говорится в заявлении армии Ирана.