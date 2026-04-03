Иран подтвердил попадание по штурмовику США A-10, упавшему в Персидском заливе
Иранская армия официально подтвердила, что сбила американский штурмовик A-10, который упал на юге страны. Эту информацию передает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Ранее американская газета New York Times со ссылкой на двух чиновников писала, что воздушное судно A-10 потерпело крушение недалеко от Ормузского пролива, при этом пилоту удалось спастись.
«Самолёт A-10 был подбит комплексами противовоздушной обороны армии и упал в водах Персидского залива», — говорится в заявлении армии Ирана.Этот подбитый штурмовик стал уже вторым боевым бортом ВВС США, потерянным за день на Ближнем Востоке — под огонь иранских военных также попал истребитель F-15E с двумя членами экипажа на борту. Предварительно, военнослужащие находятся в безопасности.
Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, что привело к разрушениям и жертвам. Вашингтон и Тель-Авив назвали свои действия «превентивным ударом», ссылаясь на предполагаемую угрозу со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. В ответ на агрессию Иран атаковал израильскую территорию и американские военные объекты на Ближнем Востоке.