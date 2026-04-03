Молодой водитель BMW устроил массовое ДТП в центре Санкт-Петербурга, есть пострадавшие
В Центральном районе Санкт-Петербурга 21-летний водитель BMW устроил массовое ДТП с тремя иномарками. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
Авария произошла вечером на Воскресенской набережной. Молодой человек, управляющий BMW, не соблюдал боковой интервал и в результате задел попутные автомобили Kia и Renault, после чего вылетел на встречную полосу, врезался в бетонное ограждение, а затем столкнулся со встречной Suzuki, за рулём которой находился 71-летний мужчина, а на пассажирском сиденье — его 66-летняя супруга.
Из-за ДТП пострадали четыре человека. Виновника аварии госпитализировали в состоянии клинической смерти. Его 23-летнюю спутницу, а также водителя и пассажирку Suzuki доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту аварии и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
