Шэрон Стоун призналась, кто лучше всех целуется в Голливуде
68-летняя Шэрон Стоун неожиданно поделилась откровением о своей актёрской карьере и назвала Роберта Де Ниро лучшим партнёром по поцелуям.
Признание прозвучало в шоу Andy Cohen Live и удивило поклонников, ведь многие ожидали услышать имя Майкла Дугласа, с которым актриса снималась в культовом «Основном инстинкте».
Стоун вспомнила забавный эпизод со съёмок фильма Мартина Скорсезе «Казино». По её словам, Де Ниро сначала в шутку предложил ей 50 долларов, на что она отреагировала с юмором. После короткого обмена репликами актёр увеличил «ставку», а затем последовал поцелуй, который, как призналась актриса, буквально «сразил её наповал».
Эта история связана с работой над фильмом, где Стоун и Де Ниро сыграли влюблённых — Джинджер Маккенну и Сэма «Эйса» Ротштейна. Актриса не раз отмечала, что участие в проекте стало для неё особенным, ведь сотрудничество с Де Ниро было её давней профессиональной мечтой.
