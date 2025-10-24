В Таиланде сигарета взорвалась во рту у 47-летнего мужчины и убила его
В Таиланде произошла трагедия: 47-летний рыбак из провинции Нонгбуалампху погиб из-за взрыва электронной сигареты. Об этом сообщает The Thaiger.
Его тело нашли на берегу канала 18 октября. У мужчины обнаружили серьезные травмы и ожоги на лице, груди и руке.
Первоначально полиция предположила, что в него стреляли. Однако судебно-медицинская экспертиза выявила металлические осколки, которые образовались после взрыва устройства. Они пробили грудную клетку, повредив легкие и сердце. Представитель полиции подтвердил, что никаких пулевых ранений не было.
Это первый случай смерти от взрыва аккумулятора электронной сигареты в Таиланде. Следователи считают, что причиной стали некачественная или поддельная батарея.
