Проститутки опаивают туристов коктейлем «Спокойной ночи, Золушка!» и воруют деньги

28 октября 2025, 19:23

«Лента.ру»: проститутки опаивают туристов в Бразилии и Таиланде для наживы

Фото: istockphoto/Ekaterina Fedulyeva

В Бразилии и Таиланде участились ограбления туристов с применением наркотического коктейля, получившего в народе название «Спокойной ночи, Золушка». Об этом сообщает «Лента.ру».