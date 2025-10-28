Проститутки опаивают туристов коктейлем «Спокойной ночи, Золушка!» и воруют деньги
В Бразилии и Таиланде участились ограбления туристов с применением наркотического коктейля, получившего в народе название «Спокойной ночи, Золушка». Об этом сообщает «Лента.ру».
Препарат с сильным седативным эффектом злоумышленницы подмешивают в алкоголь или наносят на кожу, чтобы лишить жертву сознания. По данным специалистов, в состав смеси входит гамма‑гидроксибутират (ГГБ), который в малых дозах вызывает расслабление и эйфорию, а в больших — провоцирует потерю координации и провалы в памяти.
Один из пострадавших, новозеландец Джон Деверолл, рассказал, что после выхода из заведения его вырвало на тротуаре, он чувствовал себя очень плохо и не мог встать до обеда. По информации издания, подобные случаи регистрируются не только в Бразилии и Таиланде, но и в других туристических странах, в том числе в Польше и ОАЭ.
В Рио‑де‑Жанейро злоумышленницы опаивают мужчин в барах и на пляжах, а в Дубае — заманивают на вечеринки, подсыпают препарат и затем требуют оплату фиктивных счетов. Особенно резонансным стал эпизод с британским туристом в Бразилии. Нимфоманка нанесла наркотик на кожу во время близости, после чего он потерял сознание и проснулся уже ограбленным. По словам пострадавшего, полиция не отнеслась к его жалобе серьёзно.
Правоохранители Бразилии также расследуют случай с двумя британцами, которых в августе на пляже Рио усыпили местные проститутки. Женщины, ранее судимые, скрылись с деньгами и ценностями, но их личности установили.
