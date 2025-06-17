Мошенники создали приложение SuperCard для кражи денег россиян
Киберпреступники начали активно применять новое вредоносное приложение под названием SuperCard для кражи средств с банковских счетов граждан России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании F-6, занимающейся разработкой технологий по борьбе с киберугрозами.
Согласно информации F-6, приложение SuperCard позволяет злоумышленникам перехватывать NFC-трафик, что дает им возможность получать данные банковских карт пользователей. В дальнейшем это приводит к краже денег с их счетов. Первые случаи атак на клиентов российских банков с использованием этого вредоносного ПО были зафиксированы в мае 2025 года.
Схема атаки выглядит следующим образом: мошенники распространяют вредоносные версии программы через даркнет, убеждая жертв установить APK-файл, выдавая его за полезное приложение. После установки пользователи теряют доступ ко всем своим средствам.
Изначально приложение SuperCard и его основа, известная как NFCGate, разрабатывались для мониторинга и анализа NFC-трафика, однако вскоре они были использованы в преступных целях.
Компания F-6, специализирующаяся на разработке решений для защиты от кибератак и выявления мошенничества, призывает пользователей быть внимательными и не устанавливать приложения из ненадежных источников, чтобы избежать потери средств.
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