Мошенники создали приложение SuperCard для кражи денег россиян

17 июня 2025, 08:41

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Киберпреступники начали активно применять новое вредоносное приложение под названием SuperCard для кражи средств с банковских счетов граждан России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании F-6, занимающейся разработкой технологий по борьбе с киберугрозами.