СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Подмосковье
В подмосковном городе Королёв возбуждено уголовное дело по факту трагической гибели пяти человек, включая двух детей трех и семи лет, в результате пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области, пишет РИА Новости.
Пожар произошел в трехкомнатной квартире на четвертом этаже дома, расположенного по улице Корсакова, дом 1. По информации пресс-службы МЧС России, после ликвидации возгорания в квартире были обнаружены тела пяти человек.
Следователи и криминалисты уже приступили к осмотру места происшествия для установления обстоятельств трагедии. Причины возгорания в настоящее время уточняются. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается причинения смерти по неосторожности.
Ранее стало известно, что российская туристка Илона Теребилова рассказала о своей сложной ситуации, возникшей в результате закрытия воздушного пространства между Ираном и Израилем.
Читайте также: