СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Подмосковье

17 июня 2025, 08:22

СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в жилом доме в Королеве

Фото: iStock/grafoto

В подмосковном городе Королёв возбуждено уголовное дело по факту трагической гибели пяти человек, включая двух детей трех и семи лет, в результате пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области, пишет РИА Новости.