Мошенники убедили пенсионерку запустить фейерверк у ёлки на Красной площади

В городском округе Серпухов Московской области произошел трагический инцидент: 20-летний мигрант, приехавший в Россию на заработки в феврале 2024 года, изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. По информации РЕН ТВ, преступление было совершено в начале октября 2024 года, когда мужчина остался наедине с девочкой.