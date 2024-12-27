Мошенники убедили пенсионерку запустить фейерверк у ёлки на Красной площади

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Пенсионерка устроила салют около ёлки на Красной площади по заданию мошенников, которые обещали ей за это вернуть похищенные девять миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 25 декабря на Красной площади около новогодней ёлки взорвались несколько петард. На следующих день правоохранителями была задержана 62-летняя Светлана, подозреваемая в запуске салюта.
Пенсионерка призналась, что подожгла петарды по требованию «сотрудника ФСБ», который позвонил ей несколько недель назад. Мошенники выманили у Светланы 9,3 млн рублей: сначала женщина передала деньги курьеру, затем взяла несколько кредитов и заложила свою квартиру.
После аферисты напугали пенсионерку тем, что отправят её средства ВСУ, однако затем пообещали, что вернут её накопления, если она запустит фейерверк на Красной площади.
При этом, после выполнения требований мошенников, деньги на счёт Светланы не поступили. А в полиции в отношении неё возбудили уголовное дело о хулиганстве.
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Пенсионерка призналась, что подожгла петарды по требованию «сотрудника ФСБ», который позвонил ей несколько недель назад. Мошенники выманили у Светланы 9,3 млн рублей: сначала женщина передала деньги курьеру, затем взяла несколько кредитов и заложила свою квартиру.
После аферисты напугали пенсионерку тем, что отправят её средства ВСУ, однако затем пообещали, что вернут её накопления, если она запустит фейерверк на Красной площади.
При этом, после выполнения требований мошенников, деньги на счёт Светланы не поступили. А в полиции в отношении неё возбудили уголовное дело о хулиганстве.
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Анастасия Чинкова