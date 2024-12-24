В Серпухове пенсионерка подожгла пиротехнику в здании торгового центра

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Женщина подожгла пиротехнику в здании торгового центра в подмосковном Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
Отмечается, что в дежурную часть поступило сообщение о задымлении в торговом центре. Выяснилось, что неизвестная женщина подожгла пиротехническое изделие в здании. В результате её действий никто не пострадал. Из здания ТЦ были эвакуированы 320 человек.
Прибывшие на место правоохранители оперативно установили и задержали правонарушительницу. Ею оказалась жительница Серпухова 1947 года рождения.
По предварительным сведениям, она могла совершить эти противоправные действия по заданию телефонных мошенников. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
В последнее время активизировались телефонные мошенники, действующие с территории Украины. Он просят жертв поджигать автомобили, бросать бутылки с зажигательными смесями в отделения банков и взрывать фейерверки внутри важных социальных объектов.
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Прибывшие на место правоохранители оперативно установили и задержали правонарушительницу. Ею оказалась жительница Серпухова 1947 года рождения.
По предварительным сведениям, она могла совершить эти противоправные действия по заданию телефонных мошенников. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
В последнее время активизировались телефонные мошенники, действующие с территории Украины. Он просят жертв поджигать автомобили, бросать бутылки с зажигательными смесями в отделения банков и взрывать фейерверки внутри важных социальных объектов.
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Анастасия Чинкова