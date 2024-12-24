В центре Москвы пенсионер кинул бутылку с горючей смесью в полицейскую машину

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Неизвестный пожилой мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейскую машину. Автомобиль был припаркован около отдела внутренних дел «Арбат» в центре Москвы.
Инцидент произошёл около 17 часов. Поджигателя задержал на месте, сообщает телеграм-канал Mash. Предположительно, 65-летний мужчина действовал по заданию мошенников, связавшихся с ним с территории Украины. Огонь удалось быстро потушить, служебная машина столичных стражей порядка не пострадала. Территорию на всякий случай оцепили.
В последнее время участились случаи, когда мошенники убеждают доверчивых граждан совершать различные противоправные действия с использованием петард, фейерверков и прочей пиротехники. Полицейские просят быть внимательными продавцов подобных товаров, обращая особое внимание на пожилых людей, получающих инструкции по телефону, испуганно-нервных граждан всех тех, у кого явно не новогоднее настроение.
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Александр Бойцов