Стали известны детали убийства начальницы отдела Домодедовской больницы
Появились подробности убийства начальницы отдела Домодедовской больницы. Как сообщили в Следственном комитете России по Московской области, женщину убил её муж.
Установлено, что 12 июня между супругами произошла ссора. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и несколько раз ударил жену в грудь.
38-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Правоохранители оперативно задержали 46-летнего мужчину и предъявили ему обвинение в убийстве. Возбуждено уголовное дело.
В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения. С места преступления изъяли нож. В рамках дела запланировали судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую экспертизы.
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