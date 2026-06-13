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Четырёхлетний мальчик и мужчина погибли на Волге во время катания на сапбордах

В Татарстане спасатели нашли тела мужчины и ребёнка в реке
Фото: Istock/aetb

В Татарстане мужчина погиб при попытке спасти мальчика, который упал в реку во время катания на сапбордах. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.



Инцидент случился у садоводческого некоммерческого товарищества в Зеленодольском районе. Компания из двух взрослых и троих детей (восьми, пяти и четырёх лет) каталась на сапбордах по Волге.

Во время прогулки одно плавательное средство перевернулось, и дети оказались в воде. Спасателям удалось вытащить двоих детей. Когда мужчина попытался достать из воды самого маленького ребёнка, он сам утонул. Спасатели нашли тела утонувших в 50 метрах от берега на глубине восьми метров. На погибших не оказалось спасательных жилетов.

Ранее сообщалось о похожем инциденте в Самарской области. Там подросток утонул при попытке переплыть Волгу на самостоятельно сколоченном плоту.

Ольга Щелокова

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