Четырёхлетний мальчик и мужчина погибли на Волге во время катания на сапбордах

13 июня 2026, 11:59

В Татарстане спасатели нашли тела мужчины и ребёнка в реке

Фото: Istock/aetb

В Татарстане мужчина погиб при попытке спасти мальчика, который упал в реку во время катания на сапбордах. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.