Четырёхлетний мальчик и мужчина погибли на Волге во время катания на сапбордах
В Татарстане мужчина погиб при попытке спасти мальчика, который упал в реку во время катания на сапбордах. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.
Инцидент случился у садоводческого некоммерческого товарищества в Зеленодольском районе. Компания из двух взрослых и троих детей (восьми, пяти и четырёх лет) каталась на сапбордах по Волге.
Во время прогулки одно плавательное средство перевернулось, и дети оказались в воде. Спасателям удалось вытащить двоих детей. Когда мужчина попытался достать из воды самого маленького ребёнка, он сам утонул. Спасатели нашли тела утонувших в 50 метрах от берега на глубине восьми метров. На погибших не оказалось спасательных жилетов.
Ранее сообщалось о похожем инциденте в Самарской области. Там подросток утонул при попытке переплыть Волгу на самостоятельно сколоченном плоту.
Читайте также: