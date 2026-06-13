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Под Волгоградом рухнул легкомоторный самолёт

В Волгоградской области легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку
Фото: Istock/aapsky

Утром 13 июня легкомоторный самолёт выполнил жёсткую посадку в районе хутора Алёшкин Чернышковского района Волгоградской области. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.



В результате происшествия пострадал один человек. Медики оперативно доставили пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. В настоящий момент на месте чрезвычайного происшествия работают сотрудники транспортной прокуратуры и следственных органов.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов. Специалисты устанавливают точную причину аварийной посадки и оценивают техническое состояние самолёта.

Ранее летевший в Читу самолёт экстренно вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала техническая неисправность.

Ольга Щелокова

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