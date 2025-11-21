Достижения.рф

Троих жителей Печоры задержали по обвинению в педофилии

Фото: iStock/Motortion

В Республике Коми трое жителей Печоры взяты под стражу по подозрению в педофилии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.



По версии следствия, подозреваемые действовали совместно в нескольких эпизодах против подростков младше 16 лет. В некоторых случаях преступления совершались группой по предварительному сговору.

В настоящее время устанавливаются все эпизоды преступной деятельности, подробности дела пока не раскрываются. Следствие продолжает работу по сбору доказательств и привлечению виновных к ответственности.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0