Троих жителей Печоры задержали по обвинению в педофилии
В Республике Коми трое жителей Печоры взяты под стражу по подозрению в педофилии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
По версии следствия, подозреваемые действовали совместно в нескольких эпизодах против подростков младше 16 лет. В некоторых случаях преступления совершались группой по предварительному сговору.
В настоящее время устанавливаются все эпизоды преступной деятельности, подробности дела пока не раскрываются. Следствие продолжает работу по сбору доказательств и привлечению виновных к ответственности.
