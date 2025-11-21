Треш-стримерша Люциферовна издевалась над дочерью для донатов и поплатилась
Состоялся суд над треш-стримершей Олесей Полушиной, называвшей себя Люциферовной. Ей дали 5,5 лет колонии за жестокое обращение с 12-летней дочерью. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Женщину признали виновной в неисполнении родительских обязанностей. По версии следствия, с января 2023 по январь 2025 года она злоупотребляла алкоголем и не занималась воспитанием ребенка. Блогерша также оскорбляла дочь и избивала ее резиновым шлангом, а во время прямых эфиров заставляла просить деньги у зрителей.
Кроме того, в дело вмешались органы опеки и попечительства. По их требованию треш-стримершу лишили родительских прав. Сейчас девочка живет с близким родственником.
