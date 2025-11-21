Треш-стримерша Люциферовна издевалась над дочерью для донатов и поплатилась

21 ноября 2025, 15:17

Блогерше Люциферовне дали 5,5 лет колонии за издевательства над дочерью

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Состоялся суд над треш-стримершей Олесей Полушиной, называвшей себя Люциферовной. Ей дали 5,5 лет колонии за жестокое обращение с 12-летней дочерью. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.