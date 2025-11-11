Обманутые мошенниками смогут обращаться в банк и полицию через приложение
С октября россияне, пострадавшие от мошенников, получили новый способ обращения в банк и полицию. Теперь крупные кредитные учреждения добавили в свои мобильные приложения функции для таких клиентов. Это позволяет быстро сообщить о мошенничестве и получить справку для обращения в правоохранительные органы. Об этом пишет РИА Новости.
Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров отметил, что нововведение станет особенно полезным для тех, кто потерял небольшие суммы денег. Ранее многие такие пострадавшие не обращались ни в финансовую организацию, ни в полицию из-за сложностей с процессом.
Теперь пользователи могут легко и быстро отреагировать на обман, не выходя из дома. Банк России ожидает, что этот сервис поможет многим вернуть свои средства и защитить себя от повторного мошенничества.
Читайте также: