Обманутые мошенниками смогут обращаться в банк и полицию через приложение

11 ноября 2025, 09:11

Фото: iStock/welcomia

С октября россияне, пострадавшие от мошенников, получили новый способ обращения в банк и полицию. Теперь крупные кредитные учреждения добавили в свои мобильные приложения функции для таких клиентов. Это позволяет быстро сообщить о мошенничестве и получить справку для обращения в правоохранительные органы. Об этом пишет РИА Новости.