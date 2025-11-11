Достижения.рф

Россиянка получила жуткие ожоги, запнувшись о котенка

Жительница Липецкой области поскользнулась на котенке и получила ожоги
Фото: iStock/maxim4e4ek

Жительница Липецкой области попала в больницу с жуткими ожогами, запнувшись о котенка. Об этом сообщает местный портал GOROD48.



Инцидент произошел в городе Данков. 54-летняя женщина шла с кастрюлей горячих щей и споткнулась о пробегавшего мимо котенка. В результате весь суп оказался на одежде местной жительницы. Пострадавшую госпитализировали в Липецкую городскую больницу №3 «Свободный сокол».

Заведующий ожоговым отделением Илья Копылов сообщил, что у пациентки диагностированы ожоги, покрывающие 30% поверхности тела. Повреждения затронули туловище, руки и ноги.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0