Центральное командование США заявило об уничтожении командных пунктов Ирана

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Центральное командование США (CENTCOM) объявило об успешных операциях против Ирана. Американские силы уничтожили командные пункты Корпуса стражей исламской революции, системы ПВО и площадки для запуска ракет и беспилотников. Также под удар попали военные аэродромы, пишет РИА Новости.



С 28 февраля США и Израиль начали атаковать объекты на иранской территории, включая Тегеран. В результате этих действий сообщают о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. Иран отвечает ударами по израильским целям и военным объектам в регионе.

Конфликт продолжает нарастать, вызывая опасения за безопасность в Ближневосточном регионе. Международное сообщество внимательно следит за развитием ситуации.

Дарья Осипова

